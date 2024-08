I kapur me mito prej 10 mijë eurove! Gjykatësi suprem Nake Georgiev ka pranuar të shkojë në burg

Gjykatësi suprem Nake Georgiev, i kapur me mito prej 10 mijë euro, ka pranuar të shkojë bë burg ende pa u zhvilluar gjykimi ndaj tij.

Prokuroria për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit, tashmë e ka marrë propozimin për pajtimin e nënshkruar nga Georgievi, me të cilin pajtohet për burg efektiv.

Lartësinë e burgut do ta caktojë gjykata, e cila fillimisht duhet ta vlerësojë pajtimin e arrirë.

Pas kësaj do të sillet aktgjykimi për lartësinë e burgut.

