Grubi: Kishim mandatin më të suksesshëm qeverisës në historinë e vendit

Artan Grubi tha se për gati katër vite sa ai ka udhëhequr me në postin e Zëvendës Kryeministrit të parë dhe Ministër për Sistem Politik, është munduar që të bëjë ë punë që do bëjnë histori dhe për të cilat do të flitet me vite e dekada dhe do të mbahen mend për ato.

Ja dhe shkrimi i tij i plotë:

Në këto gati 4 vite, jam përpjekur, bashkë me kolegët, të cilët kontribuan në formimin e një super ekipe përfaqësuese, të bëjmë më të mirën e mundshme, aq sa dijmë e mundemi, pa i hyrë në hak askujt, pa ia menduar të keqën asnjërit, përkundrazi, të lëmë gjurmë, të mbahemi mend për punë të mëdha, të papërsëristshme, punë që do bëjnë histori dhe për të cilat do të flitet me vite e dekada pas nesh dhe do të mbahemi mend për ato.

Punuam që shqiptarët të ndjehen vërtetë të përfaqësuar, krenarë me bartësit e instuticioneve dhe ta ndjejnë se si është të qeverisësh, të jesh në krye të vendit me dinjitet, dije, guxim dhe përkushtim.

Nga 2020 deri më vitin 2024, përveç pandemisë Covid-19 dhe luftës në Ukrainë që solli krizë ekonomike, energjetike, çmimore, të sigurisë, etj, kishim edhe tre procese zgjedhore, lokale, presidenciale dhe parlamentare, në të cilat ngadhnjyem duke rritur numrin e votave nga proceset paraprake zgjedhore.

Gjatë punës, gjithësesi se bëhen dhe gabime, për të cilat me vjen keq dhe përulësisht kërkoj ndjesë nëse padashje kemi gabuar, kemi rënduar ose edhe nuk kemi arrirë të kryejmë ndonjë punë.

Ndodh që edhe mënyra e të punuarit dikujt i pëlqen, tjetrit jo, dikush e konsideron arogante, tjetri moderne, avangarde, por kjo nuk e ka lënduar asnjë njëri e as që ka cënuar ndonjë proces ose projekt.

Gjyetia e shtrigave agresive dhe intenzive 4 vjeçare, e përditshme, me sulme nga të gjitha anët e mundshme, kundër nesh, kundër meje, anëtarëve të familjes, bile edhe shtëpisë, nuk na defokusoi nga qëllimet tona për ta realizuar mandatin më të suksesshëm qeverisës në historinë e vendit.

Po e përmbyllim këtë mandat me fitore në të gjitha proceset zgedhore, me Kryeministër shqiptar, zëvendës kryeministër, me 13 ministra shqiptarë me resor, me pafundësisht zëvendës ministra, sekretar shtetëror, drejtora, zëvendës drejtora, anëtarë në borde drejtuese dhe mbikqyrëse, udhëheqës institucionesh, me shpërndarjen e të gjithë administratorëve pas më shumë se një dekade pritje dhe padrejtësi, njohjen e diplomave universitare, avansimin e administratorëve, marrjen e godinës së Ministrisë së Sistemit Politik si shtëpi e Marrëveshjes së Ohrit ku i vendosëm edhe Ansamblin kombëtar, agjensinë e gjuhës, inspektoratin e gjuhës, themelimin e shumë institucioneve të premtuara si Galeria e Arteve në Gostivar, Ansambli Muzikor, Parku kombëtar Mali Sharr, etj, realizimin e regjistrimit të popullësisë pas dy dekadave ku shqiptarët dolën 30%, marrjen e vendeve drejtuese që ishin tabu për shqiptarët dhe komunitetet tjera, punësuam dhe bëmë me vendime mijëra qytetarë.

Drejtuam Qeverinë në gjuhën shqipe, në mbi gjysmën e seancave gjatë mandatit, dhe e zbatuam pushtetin në përpikshmëri, pritëm vëllazërisht Qeverinë e Kosovës dhe Shqipërisë, rrënuam kufijtë midis Shkupi – Prishtinës dhe Tiranës me ligje e vendime, përfunduam dykilometërshin e autostradës Shkup – Bllacë, përfunduam projektimin e 10 kilometërshit të autostradës Shkup – Bllacë dhe shpallëm thirrjen për përzgjedhjen e realizuesit për përfundimin e autostradës, proces ky para përfundimit, ndamë 8 milion euro për bulevardin Hasan Prishtina (rruga për Kosovë), ndamë me dhjetëra milion euro për komunat, renovuam tërësisht rrugët magjistrale Strugë – Qafë Thanë dhe Shkup – Bllacë, ndërtuam rrugën e Arbërit, ndërtuam gati se të gjitha shkollat që i premtuam, konviktet, universitetet, çerdhet, sallat sportive, spitalet, teatrot, pishinat, etj, sollëm abetarën e unifikuar kombëtare, realizuam mesatarisht 90% të investimeve kapitale çdo vit dhe kryevepra jonë, arritja e karierës dhe e jetës, për qytetarët dhe për kombin, është projekti më i madh në historinë e vendit tonë që na bën krenarë përjetësisht dhe do të na bëjë bashkë – KORIDORI 8.

Unë uroj që çdo qeveri pas nesh të bëjë shumë më tepër dhe më mirë se sa ne, por gjithmonë duke e patur legjitimitetin e votuesit që në këtë rast mungon dhe të mos bëhet shërbëtore e partnerit më të madh në Qeveri për një copëz pushtet për vete duke i sjellur poshtërsim, përkulje dhe turp popullit.

Një gjë është e sigurt, çdo e arritur është e përbashkët, e gjithë ekipit në qeveri, në kuvend, në komuna, në parti dhe mban autorësinë e mbështetjes së madhe dhe besimit të plotë të Ali Ahmetit dhe të qytetarëve.

Unë jam pafundësisht mirënjohës për përkrahjen e dhënë nga qytetarët, familja, partia, bashkëpunëtorët, kolegët, stafi, mediat, shoqëria civile, bota akademike, komuniteti ndërkombëtarë, miqtë në Shqipëri dhe Kosovë.

Vlerësoj çdo kritikë, sygjerim, propozim për përmirësim dhe më besoni, kam mësuar shumë nga të gjithë ju!

Do të vazhdoj të qëndroj në krah të Kryetarit Ali Ahmeti, në pozitën e Shefit të Kabinetit dhe në Kryesinë e organizatës më të madhe dhe më të suksesshme politike BDI si trashëgimtare e UÇKsë, për ti prirë kombit dhe vendit si dhe për të mos lejuar poshtërsimin e kombit tonë dhe trajtimin si shërbëtorë.

Falënderoj secilin nga ju veç e veç, ju jam pafundësisht mirënjohës për gjithë mbështetjen!

