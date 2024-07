Gerapetritis: Nëse Maqedonia e Veriut vazhdon me këtë politikë, kemi mjete për presion shtesë

“Nëse Maqedonia e Veriut vazhdon me këtë politikë, e cila është drejtpërdrejt në kundërshtim me marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë pala greke ka mjete për të ushtruar presion edhe më të madh, do të thotë që janë dypalëshe dhe shumëpalëshe në nivel të organizatave ndërkombëtare”.

Këtë e tha ministri i Punëve të Jashtme. nga Greqia, Giorgos Gerapetritis në intervistën për televizionin grek ERT. Kreu i diplomacisë greke përsëriti se Marrëveshja e Prespës është ratifikuar nga të dy parlamentet, duke bartur kështu detyrime ligjore “që nuk mund të ndryshohen nga asnjëri vend”.

“Natyrisht, edhe vetë Marrëveshja e Prespës thotë qartë se çështja e emrit, pra emrit të Maqedonisë së Veriut, nuk mund të ndryshohet as me marrëveshje të palëve. Është një dispozitë që mbetet përgjithmonë. Në këtë moment ka një shkelje të qartë nga lidershipi politik dhe shtetëror. Nuk mbështetet ligjërisht pretendimi se çdo lider politik apo shtetëror mund të përdorë një emër tjetër për vendin e tij jashtë kornizës formale, pasi kjo në realitet do të ishte një shkelje e drejtpërdrejtë. Presidenti apo kryeministri i një vendi, kur është në një dalje publike, nuk mund t’i referohet autonomisë private. Kjo nuk është në përputhje me të drejtën kushtetuese të brendshme dhe as me të drejtën ndërkombëtare”, theksoi Gerapetritis.

Ai përsëriti qëndrimin se për ta marrëveshja “ka probleme të theksuara politike dhe juridike”, por i detyron të gjithë.

“Kam bërë një përpjekje shumë të madhe për të informuar plotësisht të gjithë partnerët tanë dhe të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe mund t’ju them se në këtë moment ekziston një shqetësim serioz nga të gjithë për qëndrimin e Maqedonisë së Veriut. Të gjithë e kuptojmë se nëse kjo politikë vazhdon, e cila është drejtpërdrejt në kundërshtim me marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë baza e arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare, atëherë pala greke ka mjetet për të ushtruar edhe më shumë presion, do të thotë të jenë dypalëshe dhe shumëpalëshe në nivel të organizatave ndërkombëtare”, tha Gerapetritis për ERT.

