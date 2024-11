Filipçe: Jemi të gatshëm për zgjedhje, flirtimi VMRO-BDI është mesazh për VLEN-in

LSDM është e gatshme për zgjedhje. Kështu ka deklaruar kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, duke shtuar se kërkesa për zgjedhje që erdhi fillimisht nga VMRO-ja dhe BDI-ja, duhet të jetë mesazh për VLEN-in dhe ZNAM-in.

“Ky, në një mënyrë flirtim me BDI-në, do të thosha se para se gjithash është mesazh për VLEN-in dhe për ZNAM-in, që shihet se kanë rol margjinalizues dhe mbështetje të përgjysmuar. Sa i përket LSDM-së, ne jemi të gatshëm për çfarëdo zgjedhje nga sot e tutje, dhe në çdo cikël të zgjedhjeve, do të marrim pjesë shumë më të organizuar dhe me më shumë sukses”, deklaroi Filipçe.

MARKETING