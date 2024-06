Edhe pa shënuar, Ronaldo vendos rekordin historik në Europian

Cristiano Ronaldo ka thyer një rekord historik në Euro 2024 teksa me asistimin e bërë në golin e tretë të Portugalisë ndaj Turqisë është bërë lojtari me më së shumti asistime që prej se ekziston kjo garë (1968), me tetë sosh.

Të martën, Ronaldo ishte bërë lojtari i parë që paraqitet në gjashtë edicione të Kampionatit Evropian, teksa e kishte nisur nga minuta e parë ndaj Republikës Çeke.

39-vjeçari i cili ka bërë debutimin e tij në Euro 2004 aty ku Portugalia arriti finalen, ka tashmë më së shumti gola (14) në histori të Euro-s, ndërsa kujtojmë se kishte ndihmuar portugezët që ta fitojnë atë në vitin 2016.

Ronaldo së bashku me Patrik Schick të Çekisë ishin golashënuesit më të mirë në Euro 202 me nga pesë gola të shënuar.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka 130 gola të shënuar në 208 ndeshje për Portugalinë, që prej se bëri debutimin e tij si 18-vjeçar nën urdhrat e trajnerit brazilian Luiz Felipe Scolari në gusht të vitit 2003.

39-vjeçari do të ketë mundësinë që t’i zgjerojë më tutje rekordet e tij personale kur Portugalia do të përballet me Gjeorgjinë në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.

Portugalia tashmë e ka siguruar kualifikimin në mesin e 16 kombëtareve më të mira si lider i Grupit F.

