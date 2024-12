Drejtori i Institutit për Studime Politike, Afrim Krasniqi: “Shteti Bektashi” një ide e rrezikshme me paqartësi ligjore dhe kushtetuese

Në lidhje me idenë për “shtet bektashi” të inicuar nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar edhe drejtori i Institutit për Studime Politike, Afrim Krasniqi, i cili deklaratën e Ramës për shtet sovran të Bektashijve, e sheh si “një ide të rrezikshme”.

“Përtej deklaratave nga Nju Jorku, projekti është i mbuluar nga paqartësi ligjore dhe kushtetuese, ndërsa qeveria shqiptare nuk ka bërë publike asnjë të dhënë shtesë. Propozimi për momentin është detajuar vetëm në pak rreshta nga Kryegjyshata Bektashiane në një deklaratë për mediat. Ata sqarojnë se do të jenë një “ent shpirtëror, shtetësia në shtetin e ri sovran të Urdhrit Bektashi do të kufizohet vetëm tek anëtarët e klerit dhe individët e angazhuar në administrimin e shtetit. Qeverisja e shtetit do të udhëhiqet nga udhëheqja shpirtërore e Urdhrit, me Kryegjyshin (Dedebaba) dhe një këshill që do të mbikëqyrë funksionet fetare dhe administrative”, ka theksuar drejtori i Institutit për Studime Politike, Afrim Krasniqi.

