Deklarata e Kurtit për gjuhën shqipe, Ahmeti: Ka krijuar indinjatë tek qytetarët e Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti ka komentuar deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili pas mbledhjes së përbashkët të Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut, tha se në RMV nuk ekziston ligj për përdorimin e gjuhës shqipe.

Sipas Ahmetit, Kurti është keq informuar dhe kërkon nga ai që të reflektojë sepse me atë deklaratë ka krijuar indinjatë tek qytetarët shqiptarë të Maqedonisë .

“Si shtet i pavarur dhe sovran dhe të humbësh miq në këtë situatë është me të vërtetë e njëshme dhe e dhimbshme ky është mesazhi që kam nxjerr nga të gjitha studimet. Nëse do të mbash nën thundër shqiptarët ato përçaj nëse do të zgjerosh tokat e Serbisë, ngushto tokat e shqiptarëve. Mua më ka dëshpëruar dhe kam dashur të besoj që kryeministri i Kosovës ka qenë i keq informuar nga politikanët në Maqedoni, lidhur me gjuhën zyrtare shqipe, ajo është zyrtare dhe e sanksionuar me Kushtetutë dhe me marrëveshjen e Ohrit, është njëra nga shtyllat kryesore të marrëveshjes. Uroj që të reflektojë sepse ka ngjallur indinjatë tek qytetarët e Maqedonisë, për çështje madhore të gjithë duhet të jemi bashkë sepse për atë gjuhë Kosova ka djem që janë vrarë dhe po shkrihet. Nuk na kanë dhënë dhuratë por i kemi fituar me gjak, duhet të jemi të kujdes me zhvillimet dhe prononcimet”, tha Ahmeti.

MARKETING