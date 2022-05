Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për në mbledhjen e sotme ka vendosur që benzinat sonte në mesnatë do të shtrenjtohen për dy denarë për litër, ndërsa dizeli do të lirohet për gjysmë denarë për litër.

Çmimi i ri me pakicë i EUROSUPER BS-95 është 90,5 denarë për litër, EUROSUPER BS-98 do të shitet për 92,5 denarë dhe EURODIZEL për 89,5 denarë për litër.

Çmimi me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) nuk ndryshon dhe mbetet 87,5 denarë për litër.