Bujar Osmani: Fuqia dhe ndikimi i Grubit erdhi nga posti që mbante, jo nga afërsia me Ahmetin

Fuqia dhe ndikimi i Artan Grubit vinte nga posti që mbante, jo nga afërsia me askënd në parti. Kjo është përgjigja e nënkryetarit të BDI-së, Bujar Osmani, në pyetjen nëse me rastet ndaj Artan Grubit (futja në “listën e zezë” të SHBA-së dhe hetimi i rastit “Lotaria”), në fakt, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, është në shënjestër të drejtpërdrejtë.

Në një intervistë për “360 Gradë” Osmani tha se secili ka përgjegjësi personale kur kryen një funksion të caktuar.

“Sigurisht që Ahmeti nuk vjen në ministritë tona për të kontrolluar çdo gjë që ne nënshkruajmë dhe bëjmë. Nuk dua të më kuptojnë se edhe unë paragjykoj, se nuk respektoj prezumimin e pafajësisë. Le të vërtetohet. Nuk kam asnjë koment për listat e zeza. Ne i pranojmë, mendojmë se janë dashamirës. Ne e konsiderojmë investim edhe në BDI. Prandaj ne po kërkojmë një ligj për masat kufizuese. Në lidhje me këtë me Lotarin, të paktën me atë që lexojmë se ka udhëhequr një seancë të qeverisë, po krijohen precedentë që do të paralizojnë të gjithë drejtuesit e mëposhtëm, pra ata që udhëheqin seancat e qeverisë sepse nuk ka siguri juridike. Nëse ai është përgjegjës për udhëheqjen e një organi kolektiv, të paktën atë që shkruan në media… nëse ka prova të tjera, do të dëshmohet në procedurë ligjore”, beson Osmani.

I pyetur se pse lideri Ali Ahmeti mbeti i shurdhër pas sinjaleve dhe informacioneve që për një kohë të gjatë vinin në kryesinë e partisë me sugjerime për t’u distancuar nga Artan Grubi, Osmani u përgjigj se pyetja është për Ahmetin se si i vendos dhe i zgjedh bashkëpunëtorët e tij.

“Do të them sërish se ajo që bën çdo ministër, drejtor, post publik në institucionet që drejtojnë, absolutisht nuk mund të lidhet me asnjë lloj afërsie me Ahmetin. Ju e dini që ai nuk ka mbajtur asnjëherë post ekzekutiv, megjithëse ka pasur mundësi të zgjedhë se ku. Ai nuk ka pranuar asnjëherë, sepse është një politikan që udhëheq drejtimet strategjike të politikës”, tha ai.

