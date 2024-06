‘Bota në fokus’: Kush është Vladimir Putin?

-Vladimir Vladimirovich Putin lindi më 7 tetor 1952 në Leningrad, Shën Petersburgun e sotëm. Në Rusinë e sapo dalë nga lufta e Dytë Botërore, ai u rrit në varfëri edhe atë jo nga prindërit e tij biologjik.

-Që në fëmijëri ka qenë i dhënë pas sporteve marciale, ndërsa në moshën 23 vjeçare bëhet agjent i KGB-së ku do të shërbejë për 16 vite. Me mjeshtri arrinë t’i fsheh të gjitha skandalet personale, dhe i hap rrugën vetes për të zëvendësuar madje presidentin e shtetit të dytë më të fortë në botë.

-Në vitete e 90-ta kur më ishte agjent i pensionuar, Vladimir Putin arrinë të bëhet ‘i preferuari’ i presidentit të atëhershëm Boris Jeltsin, i cili fillimisht e emëron si kryeministër e më pas me dorëheqjen e Jeltsinit, Putin bëhet president i Rusisë.

-Që nga ajo kohë, Putin ka forcuar pushtetin e tij herë si kryeministër e herë si president, pavarësisht skandaleve të shumta gjatë dy dekadave pushtet.

-Të gjithë kundërshtarët e Putinit deri sot, janë eliminuar në forma të ndryshme, disa u helmuan, disa u vranë e disa u burgosën.

-Më shumë se dy dekadat e pushtetit të Putinit, janë shoqëruar me dhjetëra skandale të mëdha, që në rrethana normale dhe në një shtet me demokraci funksionale, presidenti do përfundonte pas grilave padyshim.

Avdi Bakiju /SHENJA/



