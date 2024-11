Blerim Bexheti: Mega Skandal, Klimovski paguhet nga kompania serbe Kazino Austria e cila ka fitim mbi 100 milion Euro

Sekretari Organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim, Blerim Bexheti, në një konferencë për media, ka deklaruar se është zbuluar, siç e cilësoi ai, skandali më i madh me keqpërdorime të mbi 100 milion Euro nga firma private serbo-bulgare Kazino Avstrija, partnere e Lotarisë së Maqedonisë, e cila i ka paguar drejtorit aktual të Lotarisë mbi 140.000€ honorar.

“Sot jemi para jush për të shpjeguar një nga politikat më të gabuara ku qytetarët shfrytëzohen në kurriz të pasurimit të një kompanie private e cila nxit partitë politike dhe aktorë të tjerë shoqërorë.

Konkretisht, në vitin 2013, Lotaria Shtetërore lidh marrëveshjen për themelimin e një shoqërie tregtare të quajtur Video Lotaria Shtetërore për organizimin e lojërave elektronike të fatit, së bashku me kompaninë private Kasino Austria në pronësi serbo-bullgare.

Në këtë shoqëri tregtare, partnerë me 51% janë Lotaria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kompania private serbo-bullgare Casinos Austria me 49%.

Gjithashtu, kontributi themelues i Lotarisë Shtetërore të Republikës së Maqedonisë është kontribut jomonetar i vlerësuar në vlerë të përgjithshme prej 6.244.898 euro dhe përbëhet nga:

• E drejta për të organizuar lojëra elektronike të fatit në territorin e Republikës dhe

• E drejta ekskluzive për të organizuar lojëra fati në internet për një periudhë 2-vjeçare.

Ndërsa, kontributi themelues i kompanisë private serbo-bullgare Kazinos Austria përbëhet nga vetëm 1.000.000 euro kontribut monetar dhe 5.000.000 euro kontribut jomonetar.

Fitimi i kësaj shoqërie tregtare që menaxhohet nga kompania serbo-bullgare Kazinos Austria është deri më sot me QINDRA MILION EURO.

Për të thjeshtuar, për një depozitë prej vetëm 1 milion eurosh, pa pëlqimin e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, kompanisë private serbo-bullgare Kazinos Austria i jepet monopoli, me mbrojtje shtetërore, dhe një fitim mbi 100 milionë euro.

Gjithashtu, në kontratën e themelimit të shoqërisë tregtare nuk parashikohen as kohëzgjatja e kontratës dhe as mënyra e përfundimit të saj.

Neni 17 i marrëveshjes është plotësisht në kundërshtim me nenin 7 paragrafi 3 të Ligjit për lojërat e fatit.

Gjegjësisht, Ligji e obligon Lotarinë Shtetërore të Republikës së Maqedonisë me rastin e themelimit të një shoqërie të tillë tregtare, jo vetëm të ketë shumicë në kapital prej së paku 51%, por edhe në vendimmarrje.

Neni 17 i Marrëveshjes parashikon që një sërë vendimesh (si ato për shpërndarjen e fitimit, përzgjedhjen e anëtarëve të bordit mbikëqyrës dhe drejtues…), duke përfshirë edhe Vendimin për ndryshimin e marrëveshjes së themelimit të shoqërisë, merren me shumicë 100% të votave. të partnerëve.

Me dispozitën e konceptuar në këtë mënyrë, Lotaria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë jo vetëm që nuk ka shumicë në vendimmarrje dhe rrjedhimisht mungesë kontrolli për shkak të interesit publik, por i jep të drejtën serbo-bullgare Kazino Austria për veto!

Për ta bërë skandalin edhe më të madh, drejtori aktual i llotarisë shtetërore ishte këshilltar ligjor i kazinosë serbo-bullgare Austria dhe ishte në listën e pagave të tyre, së bashku me bashkëpunëtorët e tij të afërm të ministrave në qeverinë pa legjitimitet etnik. Kjo ngre pyetje të tjera.

Shteti, jo vetëm që nuk ka ruajtur pozitën dominuese në vendimmarrje, por tashmë po i kthen të drejtën e monopolit Kazinos Austria.

Cili është justifikimi ekonomik dhe moral për ta bërë këtë me kazinotë serbo-bullgare dhe jo në mënyrë të pavarur me kapital 100% shtetëror?

Për vetëm një investim prej 1 milion eurosh cash në kapitalin themelues, shteti i siguron Kazino Austria fitime të pafundme prej qindra milionë eurosh.

Qeveria, me nxitim për të rivendosur dhe siguruar monopolin e kompanisë serbo-bullgare, në një gabim të dukshëm në hapa, të urdhëruar nga partneri privat, miratoi në Kuvend një interpretim autentik që thotë në paragrafin (2) të nenit 7 të Ligjit, se organizimin e lojërave të fatit mund ta bëjë vetëm shteti, përkatësisht Lotaria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Dispozita e paragrafit (3) të nenit 7 në interpretimin autentik thotë: organizimi i lojërave elektronike dhe të internetit të fatit mund të bëhet vetëm nga shoqëria tregtare e parashikuar në paragrafin (2) të këtij neni, (d.m.th. Lotaria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut).

Shoqëria tregtare nga paragrafi (2) i këtij neni (që është Lotaria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut) lojërat e fatit elektronike dhe të internetit mund t’i organizojë vetëm ose së bashku me organizatorë të tjerë të cilët nuk mund të kenë më shumë se 49% pjesëmarrje në aksione të kapitalit në atë kompani.

Kjo konfirmohet në vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 87 të vitit 2011 dhe nr. 156 të vitit 2019 si dhe opinionet e shumta të Ministrisë së Financave dhe qeverisë si dhe të opinionit ekspert.

Për më tepër dhe më skandaloze, interpretimi autentik zbulon që kompania serbo-bullgare Kazino Austria ka organizuar në mënyrë të paligjshme internet lojëra të fatit përmes platformës së tyre të internetit 2ëin.mk, nga 1 janari 2017 deri në vitin 2024, duke e dëmtuar shtetin për dhjetëra milionë euro.

U bëjmë thirrje institucioneve që të veprojnë.

Gjithashtu, qytetarët janë dëshmitarë se asnjë kazino apo bastore nuk është mbyllur apo dislokuar dhe se Vredi është instaluar në Lotari me një zëvendës drejtor kundër të gjitha pretendimeve të tyre të rreme.

Ndaj, shteti duhet që në përputhje me ligjin të marrë përgjegjësi në mënyrë të pavarur për organizimin dhe kontrollin e industrisë, të mos jetë peng i një kompanie private dhe ti shërbejë sponzorëve serbo-bulgarë të partivë qeveritare si bankomat pa kufi për përfitimin e tyre personal mbi kurrizin e qytetarëve dhe të mbyll ose zhvendos këtë industri nga qytetet dhe vendbanimet”, ka deklaruar Bexheti.

MARKETING