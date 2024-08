Bexheti: Kur BDI ishte në pushtet ushtarët e UÇK-së liroheshin nga burgu

Ish-ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Blerim Ramadani është arratisur gjatë së enjtes nga “arresti shtëpiak” në Shkup pas vendimit të Gjykatës kompetente për rikthim të tij në paraburgim dhe për mundësi të ekstradimit në Serbi.

Ndërsa, në lidhje me këtë është deklaruar deputeti i BDI-së, Blerim Bexheti ku thotë: “Kur Ali Ahmeti ishte në pushtet dhe BDI menaxhonte me institucionet, ish ushtarët e UÇK-së liroheshin nga burgu dhe priteshin në zemër të Shkupit në Hotel “Stone Bridge” si me rastin e Gafur Dugollit i cili është në fotografi.

Ndërsa tani dua ta përkujtoj Izet Mexhitin dhe Arben Taravarin të cilët janë pa legjitimitet etnik në pushtet, se ju i lironi ish ushtarët e UÇK-së dhe përkundrazi i rezikoni t’i ekstradoni në Sërbi nga pa aftësia juaj politike, pasi që nuk i’u pyet kush juve!

Ky është dallimi, me BDI dhe me Ju tani si Vasal!”

MARKETING