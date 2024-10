Bekteshi: BDI nuk bëhet pjesë e qeverisë, respektojmë vullnetin e popullit e jo të ndonjë partie tjetër politike

BDI pret që tensionet të rriten pasi të hiqet balancuesi i punësimit etnik. Ish-ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ende po vazhdojnë bisedimet se kur do të nisin protestat e paralajmëruara prej kohësh.

Ata do të mbështesin Ligjin e Përfaqësimit të Drejtë vetëm nëse garanton të drejtat e të gjitha komuniteteve.

Bekteshi komentoi dhe daljen e Menduh Thaçit nga Fronti Europian, duke shtuar se ai do të veprojë si opozitë dhe do të jetë në kontakt me liderin e BDI-së, Ali Ahmetin.

Ata do të koordinojnë të gjitha aktivitetet me të dhe do të veprojnë si opozitë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Bekteshi shtoi se BDI nuk bëhet pjesë e kësaj qeverie me VMRO-DPMNE-në.

“Sa i përket mundësisë së realizimit të koalicionit të BDI-së me VMRO-DPMNE-në, ju e dini, dhe këtë e ka thënë Ahmeti dhe të gjithë anëtarët e tjerë, se BDI është për respektimin e plotë të marrëveshjes kornizë të Ohrit, për të cilën ne mendojmë dhe jemi të bindur dhe e ka është treguar në praktikë se duke respektuar atë marrëveshje, vendi ynë ka pasur vetëm rezultate pozitive që nga viti 2001 e deri më sot Por për të qenë më fleksibël sa i përket një koalicioni të mundshëm, nëse nuk ka zgjedhje të reja, BDI nuk do të jetë pjesë e qeverisë dhe këtë e tha edhe kryetari Ahmeti. Ne duam të kemi besimin e qytetarëve dhe qytetarët të vendosin se kush duhet t’i përfaqësojë ata dhe jo vullnetin e ndonjë partie politike”, tha Bekteshi.

Bekteshi shtoi se kjo qeveri ka aq shumë skandale sa edhe nëse protestohet duhet çdo ditë të mbahen protesta.

“Bashkimi Demokratik për Integrim aktualisht është duke mbajtur takime në të gjitha degët dhe tashmë ka hapur një debat se si duhet të veprojë BDI-ja dhe të gjitha idetë dhe propozimet që vijnë nga baza e BDI-së dhe ftojmë qytetarët e tjerë të marrin pjesë në këtë. Mendoj se kjo qeveri bën çdo ditë aq skandale sa çdo ditë duhet të mbahet një protestë nga qytetarët. Dhe jo vetëm nga BDI. Përgjithësisht nga të gjithë qytetarët sepse të gjithë kanë shpenzime më të larta për gjithçka të nevojshme për jetën. Asgjë nuk funksionon. Fatkeqësisht, ne kemi çuar në një situatë ku të rinjtë po vdesin edhe në spitale ku nuk mund të gjejnë kujdesin e duhur në sistemin tonë shëndetësor”, deklaroi Bekteshi.

