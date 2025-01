BDI: Vlen edhe në gjyqësor, në shërbim të agjendave të VMRO-DPMNE-së!

Vendimet e fundit të gjykatave për lirimin e disa rasteve të rëndësishme gjyqësore të lidhura me pushtetin nuk janë të rastësishme, por pjesë e një skenari të mirëkoordinuar politik për të shkatërruar themelet e shtetit të së drejtës dhe për ta vënë drejtësinë në shërbim të interesave të pushtetit. Kështu thuhet në reagimin e BDI-së, ku shtohet se emërimi i Adrian Demirit, një aktivisti të njohur të Vlen-it, si anëtar i Këshillit Gjyqësor nuk është rastësi.

“Ky është vetëm një hap tjetër në instalimin e eksponentëve të kësaj strukture brenda institucioneve të pavarura, duke e kthyer drejtësinë në një mekanizëm politik që shërben interesat e një qeverie të ndërtuar mbi mashtrim dhe manipulim.

Ashtu siç VLEN-i që u krijua për të shërbyer një agjende të caktuar politike, për të dobësuar shqiptarët dhe për të devijuar rrugën euroatlantike të vendit, tani po përdoret gjyqësori për të zhbërë vendimet e mëparshme dhe për të favorizuar individë të lidhur me pushtetin.

BDI nuk do të qëndrojë indiferente ndaj këtij procesi të rrezikshëm.

Kapja e institucioneve nga individë të instaluar politikisht nuk është vetëm një kërcënim për drejtësinë, por një kërcënim i drejtpërdrejtë për qytetarët në Maqedoninë e Veriut dhe për perspektivën evropiane të vendit.

I bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, BE-së dhe partnerëve tanë strategjikë të ndërhyjnë dhe të mbikëqyrin këtë kapje të institucioneve”, thuhet në reagimin e BDI-së.

MARKETING