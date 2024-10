BDI: Drejtori i MEPSO-s Burim Latifi ka harxhuar 15 000 euro për të blerë lule

BDI në një konferencë për media, ka akuzuar drejtorin e MEPO-s, Burim Latifi se ka blerë lule për një shumë prej mbi 1.000.000 denarë.

“Sot jemi këtu për të informuar opinionin për punën e papërgjegjshme të MEPSO-s dhe drejtorit të këtij institucioni me rëndësi, Burim Latifi, kuadër i partisë së Izet Mexhitit kushëriri i tij i parë, i cili në vend që të përgatitë sektorin e energjisë elektrike për dimrin e ardhshëm, bën tenderë për Hortikulturë. peisazhi, ose thënë në popull blen lule për një shumë prej mbi 1.000.000 denarë. Aktiviteti i parë i drejtorit të ri, kushëri i Xhentëlmenit Mexhiti, para se të takohet me punonjësit e tij, është blerja e luleve.

Kjo është një punë krejtësisht jo e përgjegjshme e një kompanie që ka si detyrë kryesore sektorin e energjisë, e jo blerjen e luleve për 15 mijë euro në një kohë kur qytetarët nuk mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike. Imagjinoni, MEPSO dhe Burim Latifi, në vend që të ndihmojnë qytetarët në sferën e varfërisë energjetike, paguajnë lule – trëndafila 9000 denarë për copë.

U bëjmë thirrje institucioneve që të veprojnë menjëherë dhe rrjedhimisht ne do të monitorojmë në baza ditore të gjithë uzurpatorët e paligjshëm të institucioneve në funksionimin e tyre dhe do të njoftojmë institucionet kompetente për të gjitha abuzimet”, kanë thënë nga BDI.

MARKETING