Barcelona sërish e shkatërron Realin, 5-2 në finalen e Superkupës

Barcelona është fituese e Superkupës së Spanjës, duke marrë një fitore spektakolare 5-2 ndaj Real Madridit në Arabi. Skuadra e Ancelottit e nisi në mënyrë fantastike ndeshje, pasi zhbllokoi rezultatin që në minutën e 5-të me Kylian Mbappe me një kundërsulm perfekt.

Në të njëjtën mënyrë do të kundërpërgjigjej edhe Yamal në minutën e 22-të. Barcelona nuk u mjaftua me kaq, pasi shënoi dhe 3 gola të tjerë në pjesën e parë. Lewandowski me penallti, Raphinha dhe Balde ishin autorët e golave.

Në fillimin e pjesës së dytë, Raphinha shënoi golin e pestë, ndërkohë që Szczesny mendoi të rihapte sfidën pak minuta më pas duke u ndëshkuar me karton të kuq. Rodrygo shënoi menjëherë për Realin, por më pas nuk arritën që të shënonin gola të tjerë.

MARKETING