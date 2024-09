Barcelona nënshtron Gironën në derbin katalanas – shkëlqen Yamal me dy gola

Rasti i vetëm në këtë pjesë të parë i takoi vendasve të cilët rrezikuan përmes Bryan Gil (44’) por golin ia mohoi Ter Stegen.

Të besuarit e Hansi Flick nuk u ndalën as në pjesën e dytë duke shënuar edhe dy herë të tjera, ndërsa Girona arriti vetëm ta ngushtojë rezultatin me një gol.

Fillimisht ishte Dani Olmo ai i cili nga një kënd mjaft i papërshtatshëm arriti që të realizojë për rezultatin 3-0.

Pas Olmos radha i erdhi Pedrit i cili në minutën e 64-të pranoi një top të mirë brenda zonës duke çuar topin në rrjetë për 4-0.

Gjithçka që Girona mund të bënte në këtë sfidë ishte një gol i Christian Stuanit në minutën e 80-të i cili realizoi për 4-1 pas asistimit të Portus.

Me këtë fitore Barcelona vazhdon si lider në La Liga me 15 pikë të grumbulluara, ndërsa Girona renditet në pozitën e shtatë me po aq pikë.