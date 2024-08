Arsovska: Nuk jap dorëheqje sepse nuk kam gabuar!

Asgjë nuk kam gabuar për të dhënë dorëheqje. Nga ata që nuk votojnë në Këshill duhet të kërkoni dorëheqje. Qytetarët më votuan mua për ta udhëhequr Shkupin dhe i votuan edhe 45 këshilltarët të cilët për 500 euro duhet të paraqiten njëherë dhe të votojnë. Nëse duhet t’u kërkoj ta bëjnë këtë, ua kam kërkuar, jo një herë, por disa herë. Luten çdo muaj, por nuk ka asnjë reagim nga ana e tyre, tha kryetarja e qytetit të Shkupit, Danella Arsovska.

Ajo sonte e ftuar në televizionin Sitel ka përmendur se kanë një program për mjedisin jetësor, një program për aktivitete plotësuese dhe duhej ta votonin si vendim në fund të vitit bashkë me buxhetin, që të mund të zbatohet nga janari. Por, theksoi ajo, ka kaluar gjysmë viti.

“Ka kaluar gjysmë viti. Këto gjëra duhet të miratohen në fillim të vitit të gjitha bashkë, që të mos kemi probleme. Kur filloni të ngecni pas gjithçkaje që duhet të zbatohet gjatë vitit, duke filluar nga janari dhe është gati shtatori dhe ende nuk janë miratuar, pyetja është kur do të filloni t’i realizoni, kur do të fillojnë punimet? Problemi është shumë serioz dhe shumë themelor. Ai qëndron në vullnetin politik të dikujt, e jo në atë nëse, kur dhe si”, thotë Arsovska.

Ajo shtoi se shërbimet në Qytetin e Shkupit, më saktë mbi 500 punëtorë e kanë bërë punën e tyre dhe kanë dorëzuar gjithçka që dorëzohet në Këshill për votim.

“Nëse duhet t’u kërkoj këshilltarëve të votojnë, kam kërkuar, jo një herë, por disa herë. Ata pyeten çdo muaj, por nuk ka asnjë reagim nga ana e tyre”, theksoi Arsovska.

E pyetur se pse nuk dha dorëheqjen, ajo thotë se asgjë nuk ka gabuar për të dhënë dorëheqje.

“Nuk kam gabuar asgjë që të tërhiqem. Ata që nuk votojnë duhet t’u kërkohet të japin dorëheqje. Këshilli nuk mund të gjejë një gjuhë të përbashkët me mua. Kur ata kishin drejtorët e tyre, unë isha kryetarja më e mirë. Asnjë ditë nuk kam pasur pushim, ky është viti i tretë, çdo ditë jam e para që vij në punë, e fundit që largohem. Të them të drejtën, nuk e di nëse ka pasur ndonjëherë këshilltarë të tillë, në këtë përbërje. Të mos votohet asnjë vendim në interes të qytetarëve”, shtoi Arsovska.

MARKETING