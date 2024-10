Ademi sfidon VLEN-in: Ju jap afat 48 orë të tregoni se cili është mekanizimi ligjor i cili do të përcjell përfaqësimin e drejt dhe adekuat

Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi, ju dha afat prej 48 orë përfaqësuesve të VLEN-it, që të dalin para opinionit dhe të tregojnë se cili është mekanizimi ligjor i cili ka mundësi që të përcjell përfaqësimin e drejt dhe adekuat.

“Kur kjo gjykatë politike që zbaton programet e një qeverie monoetnike sjell vendime të këtilla me çka eliminon deklarimin e përkatësisë etnike, cili është? Ja edhe si jurist me sfondin tim të juristit, po i sfidojë, po i pyes, ndoshta janë kreativ dhe mund të japin përgjigje. Po thonë se balancuesin do ta bëjnë me ligj, more balancuesi edhe tash ka qenë me ligj, formula e balancuesit ka qenë me akt nënligjor”, u shpreh Arbër Ademi, raporton SHENJA.

Ai shtoi se balancuesi nuk ka nevojë të sillet me ligj për shkak se ishte me ligj. /SHENJA/

MARKETING