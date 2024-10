Zyrtare: Thomas Tuchel emërohet përzgjedhës i Anglisë

Tanimë është zyrtare dhe Thomas Tuchel është përzgjedhësi më i ri i Anglisë.

Tuchel rikthehet në futbollin anglez pas një periudhe të mbushur me trofe me Chelsean, të cilin e udhëhoqi për t’u bërë kampionë evropiane dhe botërore, duke qenë gjithashtu i suksesshëm në nivelin elitar në Gjermani dhe Francë.

Për më tepër, ai u votua si trajneri i vitit i UEFA-s dhe FIFA-s në vitin 2021 si mirënjohje për punën e tij në Angli.

Tuchel do të ketë ndihmës te Anglia, Anthony Barryn, derisa dyshja ka nënshkruar të martën kontratën me Federatën e Futbollit të Anglisë.

Dyshja do të fillojë punën më 1 janar 2025 përpara procesit të kualifikimit për finalet e Kupës së Botës FIFA të vitit të ardhshëm, që do të zhvillohet në Kanada, Meksikë dhe SHBA.

Trajneri i përkohshëm Lee Carsley do të mbetet në krye të Tre Luanëve deri në përfundimin e fazës së grupeve të Ligës së Kombeve të UEFA-s muajin e ardhshëm, me ndeshje vendimtare jashtë Greqisë dhe në shtëpi me Republikën e Irlandës.

Më pas ai do të kthehet për të udhëhequr mbrojtjen e Anglisë për titullin e tyre të UEFA U21 EURO, pasi kualifikimi për në finale verën e ardhshme u sigurua këtë fundjavë.

