Zyrtare: Struga nënshkruan me Maudo Jarjué

Mbrojtësi nga Gambia Maudo Jarjué është futbollisti më i ri i Struga Trim Lum.

Jarjué vjen nga radhët e skuadrës norvegjeze të Sandefjord, ndërsa vlen të theksohet se i njëjti ka luajtur në kampionate shumë të fuqishme, si ai në Portugali me Gil Vicente, në Suedi me Elfsborg, në Austri me Austria Viena dhe në Sllovaki me Sllovan Bratisllava.

Ndryshe gjatë karrierës së tij, Maudo kishte luajtur edhe me FK Sabail në elitën e futbollit në Azerbejxhan, aty ku numëron plotë 44 ndeshje.

