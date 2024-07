Zyrtare: Shorti i Ligës së Kampionëve do të bëhet me kompjuter

Shorti për sezonin 2024/25 të Ligës së Kampionëve do të kryhet me kompjuter.

Për të realizuar një tërheqje normale të këtij formati të ri, do të ishin përdorur afro 1000 topa, me të paktën 36 vazo në skenë, por për të shmangur zvarritjen e shortit për një kohë të gjatë, softueri i automatizuar do të caktojë rastësisht tetë kundërshtarë në të katër vazot për çdo ekip.

Shorti i sezonit 2024/25 të Ligës së Kampionëve do të hidhet të enjten më 29 gusht.

MARKETING