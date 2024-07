Zyrtare/ Rashica e Muçi, shokë skuadre me sulmuesin e njohur italian

Beshiktashi njoftoi këtë të premte mbërritjen e Ciro Immobiles si përforcimi i ri për dy sezonet e ardhshme. Sulmuesi i Lazios u kushtoi arkave të klubit turk tre milionë euro.

Italiani kaloi tetë sezonet e fundit në kryeqytetin italian, ku shënoi 207 gola dhe bëri 54 asistime në 340 ndeshje në të gjitha garat.

Sulmuesi 34-vjeçar bëhet kështu shok skuadre me Ernest Muçin, sulmues i Kombëtares kuqezi, dhe dardanin Milot Rashica.

Kërkesa fillestare për tarifën e Immobiles ishte 5 milionë euro, por palët arritën një marrëveshje përfundimtare mbi bazën e rreth 3 milionë eurove.

Ciro Immobile ka nënshkruar një kontratë që do ta lidhë me Beshiktashin deri në vitin 2026. Ai do të fitojë 6 milionë euro neto në sezon.

Në 340 ndeshje zyrtare të luajtura me fanellën e Lazios Immobile theu disa rekorde:

Lojtari i Lazios me më shumë gola të shënuar në Serie A: 169

Lojtari i Lazios me më shumë gola të shënuar në Evropë: 26

Lojtari i Lazios me më shumë gola të shënuar në garat zyrtare: 207

Lojtari i Lazios ka fituar i shpallur më së shumti golashënuesi më i mirë i Serisë A: 3 (ka barazuar Giuseppe Signorin).



