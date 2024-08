Zyrtare: Lukaku i bashkohet Napolit

Napoli e ka zyrtarizuar transferimin e Romelu Lukakut nga Chelsea.

Sulmuesi belg është larguar nga Blutë, pas disa huazimeve tek klubet si, Inter dhe Roma.

Napoli bëri të ditur se Lukaku ka nënshkruar kontratë trevjeçare me ta.

Në anën tjetër, Chelsea do të përfitojë 30 milionë euro plus pesë milionë në bonuse.

Klubi londineze kishte kërkuar fillimisht 40 milionë euro, por që u detyruan të bien në vlerë.

Chelsea po punon tani në transferimin e Victor Osimhen nga Napoli.

