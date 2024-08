Zyrtare: Juventusi trefishon pagën e Yildiz me kontratën e re

Kenan Yildiz ka nënshkruar zyrtarisht një kontratë të re dhe të përmirësuar me Juventusin, në një marrëveshje që do ta lidhë atë me Bianconerët deri në verën e vitit 2029.

Zonja e Vjetër ka konfirmuar gjithashtu se talenti turk tani do të veshë fanellën ikonë nr.10, të veshur më parë nga lojtarë si Alessandro Del Piero, Roberto Baggio dhe Michel Platini.

Zgjatja e kontratës nuk ishte çështja më urgjente për Juventusin, pasi Yildiz ishte tashmë i lidhur deri në verën e vitit 2028 në marrëveshjen e tij të mëparshme, por kuptohet që 19-vjeçari është shpërblyer me një sërë kushtesh të përmirësuara personale. pas një sezoni të suksesshëm në 2023-24.

Raportimet e fundit sugjerojnë se Yildiz tani do të fitojë një pagë bazë prej rreth 1 milion euro në sezon, pa përfshirë bonuset, që është më shumë se trefishi i asaj që ai fitonte në kontratën e tij të fundit, e cila thuhet se i fitoi rreth 300,000 euro në vit.

“Juventus është i kënaqur të njoftojë se talenti turk Kenan Yildiz ka rinovuar kontratën e tij, duke e zgjatur qëndrimin e tij në Torino deri në qershor 2029 dhe do të veshë fanellën me numrin 10 të klubit nga ky sezon e tutje”, shkroi Juventusi.

“Si një talent i ri me perspektiva të mëdha, ai iu bashkua Bianconerëve në vitin 2022, duke filluar me ekipin U-19, duke shënuar gjithsej 15 gola në 37 paraqitje para se të bashkohej me skuadrën e Juventus Next Gen, me të cilin bëri debutimin e tij profesional në moshën 17 vjeçare në dhjetor 2022, duke shënuar dy gola”, thuhet më tej në komunikatë. /Telegrafi/

MARKETING