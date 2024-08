Zyrtare: Juventus nënshkruan me Koopmeiners nga Atalanta

Juventus ka njoftuar zyrtarisht blerjen e Teun Koopmeiners nga Atalanta, i cili bëhet nënshkrimi më i shtrenjtë në Serie A këtë verë.

Juventusi ka rënë dakord t’i paguajë La Deas një pako totale mbi 60 milionë euro për të siguruar nënshkrimin e shumëkërkuar të holandezit. Klubi nga Torino do të paguajë një tarifë të garantuar prej 51.3 milionë euro në katër këste, plus kosto shtesë prej rreth 3.4 milionë euro, si dhe bonuse deri në 6 milionë euro për një total total prej 60.7 milionë eurosh.

Koopmeiners ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare, e cila do të zgjasë deri në verën e vitit 2029.

Ai bëhet nënshkrimi i tetë i Juves këtë verë, pas ardhjes së Francisco Conceicao në huazim nga Porto, Nico Gonzalez nga Fiorentina, Pierre Kalulu nga Milani, Khephren Thuram nga Nice, Juan Cabal nga Verona, Douglas Luiz nga Aston Villa dhe Michele Di Gregorio nga Monza.

“Tani Koopmeiners është gati për këtë aventurë të re emocionuese bardh e zi. Mirë se vini në Juventus, Teun”, shkruan klubi në një deklaratë zyrtare.

Koopmeiners e ka vendosur veten si një nga lojtarët më emocionues në ligën italiane gjatë sezoneve të fundit. Ai kishte shënuar 26 gola nga 97 paraqitje në Serie A nga roli i tij në mesfushë sulmuese gjatë tri sezoneve të tij me Atalantën.

Ufficiale | Teun Koopmeiners è un nuovo giocatore della Juventus 🤍🖤 Benvenuto! 🇳🇱 — JuventusFC (@juventusfc) August 28, 2024

