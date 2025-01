Zyrtare: Belul Elmazovski, futbollist i ri i FC Shkupit

Belul Elmazovski zyrtarisht është futbollisti më i ri i FC Shkupit. Bëhet fjalë për një talent të lindur vitin 2004 në Itali, e që ka një të kaluar të pasur në akademitë e ndryshme të futbollit atje, duke luajtur nëpër skuadrat italiane si Fiume Veneto Bannia, Aviano dhe Barbisano Eclisse. Elmazovski, një futbollist me origjinë shqiptare nga Struga, që luan në pozitën e sulmuesit anësor, ka tërhequr vëmendjen e skautëve tanë për aftësitë e tij teknike dhe potencialin në fushën e lojës.

”E kemi zbuluar në Itali. Posedon pasaport italiane dhe të Maqedonisë. Besojmë se në rradhët tona do të zhvillohet, e në të ardhmen të dëgjohet shumë për emrin e tij”, është shprehur pas nënshkrimit të kontratës, CEO i klubit, Ajkut Turan.

20 vjeçari Elmazovski sot do të udhëtoj bashkë me ekipin, në përgatitjet dimërore që do t’i zhvillojmë në Antalia të Turqisë.

MARKETING