Zhbllokimi i procesit eurointegrues, Mickoski: Nuk po ngutem për ta realizuar, duhet të kemi pak durim

“Ende jemi duke bërë analiza, hapat e nxituar janë veprim i keq”, tha kryeministri Hristijan Mickoski në pyetjen e një gazetari lidhur me letrën që ishte paralajmëruar t’i dërgohet BE-së me propozim-zgjidhje për zhbllokimin e procesit të integrimeve evropiane.

“Po kërkoj pak durim. Hapat e nxituar janë gjithmonë një lëvizje e keqe do të thosha, ndoshta duhet t’i tresin pak gjërat që të flemë me kokë të ftohtë dhe të marrim një vendim të vërtetë. Gjithçka është në qarkullim. Unë do të udhëtoj këtë fundjavë në Austri, do të jem pjesë e një eventi në Salzburg, më pas do të kem takime me përfaqësues të lartë të qeverisë austriake dhe shoqërisë austriake, Presidentin, Ministrin e Punëve të Jashtme. Ju e dini se atje ishin pothuajse zgjedhje, kështu që formimi i një qeverie të re është duke u zhvilluar, do të shohim si do të jetë me kryeministrin aktual, pastaj do të vijë presidenti i KE-së, kështu që kemi një takim të Komunitetit Politik Evropian në Budapest më 7 nëntor, kështu që le të bëjmë një analizë po, le të shohim se si funksionon e gjithë kjo. Nëse në këtë mënyrë arrijmë ta arrijmë qëllimin, nuk do të ngutem për ta realizuar”, tha Mickoski.

