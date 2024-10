Zejd Rexhepi: Kjo qeveri ka deshqiptarizuar institucionet

Fronti Europian sot ka nisur fushatën opozitare me konferencën: 100 ditë skandale, nënçmime, poshtërsime, dështime.

Kryetari i Lëvizjes Populli – pjesë e Frontit Europian Skender Rexhepi Zejdi tha se kjo qeveri ka deshqiptarizuar institucionet.

“I pritshëm, sepse kjo qeveri nuk merret me çështje të rëndësishme, por po prek cështjet shqiptare, prek balacuesin I cili ka realizuar mbi 30 mijë punësime shqiptare në shtet, larguan qindra shqiptarë nga puna, deshqiptarizuan institucionet, penguan Korridorin 8, largaun drejtorët ekonomike nëpër institucionet shëndetësore, e tashme merren edhe me gjuhën shqipe në Gjykatën Kushetetuese. VLEN po e jetëson këtë rregullore të VMRO-se, u futën në qeveri pa legjitimitet, por me legjitimitetin e VMRO-së, mirëpo gjithcka u bë mbrapsht”, deklaroi Zejd Rexhepi. /SHENJA/

