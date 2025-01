WHC Çair me hyrje falas pret mbështetje në Kupën Evropiane

WHC Çair me hyrje falas pret mbështetje në Kupën Evropiane. Të shtunen dhe të dielën, WHC ÇAIR luan ndeshjet e radhës ndërkombëtare.

WHC Çair po i zhvillon përgatitjet e fundit para dy sfidave me Slavia Pragë, duele që do të luhen në fundjavë ( të shtunen dhe të dielën) në orën 18:00 në “Jane Sandanski” në Shkup. (Kompleksi Hotel Rusia)

Në një situatë kur jemi afër kalimit në 1/4 e finales së kupes evropiane, na duhet mbështetje maksimale, ndaj ftojmë të gjithë të vijnë dhe të na japin forcë përballë skuadrës cilësose e cila është shpallur 14 herë kampione e Çekisë.🇨🇿

Gjenerata e sukseseve është gati për tjetër të arritur. 1/4 e Finalës Europiane është shum afër.

Kundërshtari ynë është mjaft i fortë, por vajzat tona dhe drejtuesit e skuadrës janë të përkushtuar që të ofrojnë më të mirën për të nderuar fanellën e Çairit.

Synojmë fitore për t’iu bërë të gjithëve krenarë dhe për të dëshmuar rritjen e vazhdueshme.

Mos haro këtë vikend është festa jonë. Le të mbështesim vajzat tona drejt suksesit historik.

