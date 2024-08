Vra*sësit të Vanjës i kërcënohet burg të përjetshëm

Procesi gjyqësor për të dyshuarin kryesor të vrasjes së Vanja Gjorçevkas, Lupço Palevski, do të nis më 4 shtator. Edhe pse paraprakisht ishte caktuar të mbahej më 30 korrik, është prolonguar përshkak se Prokuroria Themelore Republikan e kërkon bashkimin e lëndës së Palços dhe 4 të dyshuarëve të tjerë për këtë rast. Prokuroria Themelore Publike deri te Gjykata Penale e ka dorëzuar aktakuzën kundër Palevskit, sipas të cilit ai ngarkohet për dy vepra penale vrasje dhe dy vepra për grabitje. Veprat për të cilat akuzkohet Palevski parashikojnë denimin më të lartë që është burg i përjetshëm:

Kodi Penal “Me burg së paku 10 vite ose burg të përjetshëm do të dënohet ai që: 1. Do të privoj nga jeta dikë në mënyrë mizore ose tinëzare. 4. Do të privoj nga jeta dikë për arsye përfitimi, për kryerje ose mbulim të një vepre tjetër penale, për hakmarrje të paarsyeshme ose nga motive tjera të ulëta”.

