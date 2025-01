Voska Sport merr trajner të ri, emëron një turk në krye të ekipit

Voska Sport doli sonte me një sqarim përeth lajmeve të publikuar në mediat vendore ditëve të fundit. Në mesin e sqarimit për çështjen e klubit, emrit dhe që nuk do të ndryshojnë as ambient për të luajtur ndeshjet si vendas, ata njoftuan edhe për ndryshimin në pankinë.

Voska në gjysmësezonin e mbetur do të udhëhiqet nga turku, Safet Isler, i cili në këtë post do të zëvendësoj Seit Krekën.

Voska përgatitjet do tin is me 8 janar në Ohër.

