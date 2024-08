VMRO-Popullore: Nuk pranojmë anulimin e plotë të projektit të Korridorit 8!

Partia VMRO-Partia Popullore ka reaguar në lidhje me deklaratat e fundit të autoriteteve ekzekutive në lidhje me projektin e Korridorit 8. Nga VMRO-Partia Popullore thonë se janë të gatshëm të pranojnë ndryshime në projekt, por assesi nuk pranojnë anulimin e plotë të projektit në fjalë.

“Korridori 8, pra lidhja hekurudhore e Maqedonisë së Veriut dhe infrastruktura e plotë në rrugën Shqipëri-Bullgari, ka qenë një përcaktim strategjik i Maqedonisë së pavarur që në fillimet e demokratizimit dhe krijimit të saj. Bartësi kryesor politik i këtij korridori ishte pikërisht partia VMRO-DPMNE me nënshkrimin e saj në vitin 2002. Përfundimi i Korridorit 8 do të thotë plotësimi i peshës reale të rëndësisë gjeostrategjike të vendit tonë. Në të njëjtën kohë, është një mundësi e paparë për zhvillimin ekonomik të vendit, sepse përfaqëson jo vetëm një lidhje ekonomike me Bullgarinë, por edhe një lidhje me Turqinë si dhe gjithë Lindjen e Mesme, një lidhje me Rumaninë, Ukrainën si zonën post-sovjetike. Nga lindja nuk paraqet vetëm lidhje me Shqipërinë, por është rruga më e shkurtër për në të gjithë Evropën Jugore dhe Afrikën Veriore. VMRO-Partia Popullore shpreh keqardhjen që “udhëheqësit” e sotëm të Maqedonisë, për shkak të rinisë së tyre, nuk e kujtojnë se Maqedonia në fillim të viteve të 90-ta ishte viktimë e embargos që përjetuam në korridorin “Veri-Jug” dhe që në atë moment ne u shpëtuan si vend falë korridorit “Lindje-Perëndim”. Prandaj VMRO-Partia Popullore konsideron se anulimi politik i këtij projekti është i barabartë me diversionin e pavarësisë së shtetit maqedonas. Sa i përket pjesës tekniko-financiare të vërejtjeve të qeverisë aktuale, besojmë se sigurisht që ka vend për të përmirësuar trasenë, që në fakt është ndryshuar disa herë, si dhe për të reduktuar financat që do të shpenzohen për përfundimin e hekurudhës. Të gjitha ndryshimet pozitive në aspekt tekniko-financiar nga VMRO-Partia Popullore do të jenë të mirëpritura, por në asnjë rast nuk mund të pranohet mohimi i plotë i Korridorit 8”, thuhet në deklaratën e partisë.

