VMRO-DPMNE: LSDM dhe BDI krijuan probleme në çdo fushë, penguan vendin drejt BE-së

Zyrtarët e LSDM-së dhe BDI-së që deri dje ishin në detyrë, duket se jetojnë në një botë paralele, një botë në të cilën zbatohen disa nga rregullat e tyre, një botë në të cilën rregulli themelor ishte të gënjeje dhe mashtron popullin, akuzojnë sot nga VMRO-DPMNE.

“LSD dhe BDI nga rruga e Maqedonisë në BE dinë vetëm të bëjnë fotografi në avion dhe të gënjejnë se është arritur marrëveshje dhe se Maqedonia ka marrë datën për negociata me Brukselin.

LSD dhe BDI janë parti që bllokuan Maqedoninë në rrugën drejt Bashkimit Evropian duke premtuar diçka që nuk e kishin idenë se si do ta realizonin. Ata dhanë premtime dhe nënshkruan marrëveshje me të cilat në vend që të zgjidhnin çështjet e hapura me fqinjët, i ndërlikuan edhe më shumë.

Maqedonia nuk pa asgjë nga LSD dhe BDI, përveç krimit. LSD dhe BDI vetëm biseduan me BE-në dhe iu lutën Maqedonisë që të mos ecë përpara sepse kjo do të nënkuptonte fundin e praktikës së tyre kriminale”, thonë nga VMRO.

LSDM dhe BDI, shtojnë nga aje, krijuan probleme në çdo fushë dhe me këtë vetëm e penguan Maqedoninë të ecë përpara, drejt BE-së.

