VMRO: Ahmeti nga lider i shqiptarëve në Maqedoni, po shndërrohet në mbrojtës të krimit

VMRO-DPMNE ka reaguar edhe sot duke thënë se kryetari i tyre dhe njëherit kryeministër Hristijan Mickoski, çdoherë e flet të vërtetën dhe shpërndanë informacione me opinionin që janë të rëndësishëm.

Ata thonë se paralajmërojnë që çdo që e bëjnë LSDM dhe BDI do të ndodhë, ngase, sipas tyre e dinë saktë se ajo është mënyra e vetme pëe ta ruajtur pasurinë e tubuar nga krimi që e kanë bërë me vite.

“Ajo kohë ka përfunduar dhe këtë do ta shohim së shpejti. BDI planifikon sjellje agresive në periudhën që pason me qëllim mbrojtjen e krimeve të tyre, ndërsa në këtë do të ndihmohen nga shërbëtorët e tyre, LSDM”, thonë nga VMRO.

Ata shtojnë se nuk do të lejojnë që një bandë kriminale ta kidnapojë të ardhmen e shtetit dhe çdoherë kur nuk janë në pushtet dhe do të duhet të ballafaqohen me drejtësinë, të nxisin tensione në shtet.

“BDI për momentin është peng i një grupi të vogël banditësh, ndërsa Ahmeti nga një liderë nacional i shqiptarëve në Maqedoni po shndërrohet në mbrojtës më të madh të krimit në Maqedoni”, thuhet në komunikatën e VMRO-së.

MARKETING