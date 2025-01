VLEN: Grubi, pasqyrë e arrogancës së BDI-së non grata

“Lajmi se non grata Artan Grubi përballet me shkarkim nga Universiteti i Tetovës për mungesa të paarsyeshme është pasqyrë e qartë e kulturës së papërgjegjshmërisë dhe arrogancës që BDI ka kultivuar prej dekadash. Si mund një person që as detyrën akademike nuk e ka përmbushur dot, të përpiqej të shesë moralin politik dhe të flasë për përgjegjësi publike?

Artan Grubi, i njohur për të kaluarën e tij problematike dhe për akuzat që lidhen me arratisjen nga drejtësia, nuk përmbush kriteret morale dhe profesionale për të ligjëruar para studentëve. Universiteti është një institucion që duhet të promovojë integritetin, përgjegjësinë dhe respektin ndaj ligjit. Një person që ka shmangur përballjen me drejtësinë dhe që përfaqëson një model të kundërt me këto vlera nuk mund të jetë një shembull pozitiv për të rinjtë, andaj vendimi i Universitetit për të shkarkuar nga puna non grata Artan Grubin është mëse i duhur.

Koalicioni VLEN edhe më parë ka njoftuar opinionin e gjerë se nota mesatare e Grubit nga studimet deridiplomike është 7, me çka një student i këtij kalibri nuk mund të dalë para studentëve”, thonë nga VLEN.

Kredibiliteti akademik, shtojnë nga atje, nuk matet vetëm me fjalime, por me përkushtimin ndaj parimeve etike dhe respektimin e normave të shoqërisë, të cilat Grubi duket se i ka minuar gjatë karrierës së tij.

