VLEN: BDI non grata në opozit, Drin Ahmeti në hollet e Prokurorisë, përfundoi epoka e ndikimit në gjykata

Kur përmendet BDI nuk mund të mendojm tjetër pos për keqpërdorime dhe korrupsion. Dëshirojmë të informojmë opinionin publik për një çështje të rëndësishme që lidhet me aktivitetin ekonomik të kompanisë “Everest JD” DOOL, e cila është pronë dhe menaxhohet nga Drin Ahmeti, nipi i liderit të partisë non grata BDI, Ali Ahmeti. Sipas informacioneve të disponueshme, kompania në fjalë nuk ka paguar tarifën e koncesionit për shfrytëzimin e burimeve minerale në lokacionin “Bukoviq”, duke shkelur kështu ligjet dhe rregulloret.

Ky veprim i papërgjegjshëm paraqet një formë të rëndë të mostransparencës dhe abuzimit me privilegjet e dhëna për shfrytëzimin e pasurive natyrore, dhe për këtë arsye, koalicioni VLEN inicion që të merren masa të menjëhershme dhe të plota për të zbardhur këtë çështje.

Ne me krenari të plotë ndajmë këtë informim në vijim që me kalimin e BDI-së nongrata në opozitë përfunduan edhe mbrojtjen apo mbështetjet në gjykata e prokurori. Prandaj, kjo është shenjë që po përfundon epoka e ndikimit të politikës në institucionet që duhet të jenë plotësisht të pavarura dhe të pa ndikuara në punën e tyre, organet e gjyqësisë.

Pas zbulimit të këtij akti, Drin Ahmeti është ftuar nga Prokuroria për të dhënë shpjegime dhe është duke u hetuar për këtë rast. Koalicioni VLEN si pjesë e qeverisë i bën thirrje institucioneve të drejtësisë të veprojnë në përputhje me ligjin dhe të sigurojnë një proces të sigurt dhe transparent të hetimeve, për të shmangur çdo formë të ndikimit politik në mënyrë që vendimi përfundimtar të jetë I bazuar plotësisht nëë ligjet e vendit tone. E keqpërdoruesit sikur Drin Ahmeti ta marrin dënimin e merituar.

Koalicioni VLEN me vendosmëri të plotë dhe përgjegjësi maksimale mbështet çdo përpjekje për të siguruar që ky rast të trajtohet me prfoesionalizëm dhe paanshmëri që të vendoset rend dhe ligjshmëri në këtë fushë.

Koalicioni VLEN do të ndjek me vëmendje këtë çështje dhe do të qëndrojë stoik në luftën për transparencë dhe drejtësi dhe se nuk do të toleroj asnjëherë keqpërdorimet. Sigurojmë qytetarët që jemi këtu për ti zbuluar gjitha mashtrimet që lidhen me BDI-në non grata dhe se do të ketë përgjegjësi për gjithsecilin.

VLEN është koalicion i gjithë qytetarëve, VLEN nuk angazhohet për nipa e mbesa por për secilin për jush. Secili qytetarë gëzon respekt dhe trajtim të barabartë nga koalicioni më i madh shqiptar, VLEN.

