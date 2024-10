(VIDEO) Zjarr në një ndërtesë në Çair, 30 persona kërkuan ndihmë për shkak të tymit

Një zjarr ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në një depo poshtë një ndërtese banesore në Çair të Shkupit duke përfshirë edhe dyqane. Më shumë se 100 qiramarrës u evakuuan, ku disa banorë, një zjarrfikës dhe një punonjës policie kanë kërkuar ndihmë mjekësore mëngjesin e sotëm pasi kanë thithur tym.

Në vendngjarje ka qenë edhe komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve në Qytetin e Shkupit, Zvonko Tomevski, i cili tha se në zjarrin në lagjen Çair të Shkupit janë djegur rreth 1000 m2.

Zvonko Tomovski, komandant i Brigadës së Zjarrfikësve në Qytetin e Shkupit.

“Diku rreth orës 02:00 kemi marrë njoftim për zjarr në një bodrum në rrugën Shkupi. Është një hapësirë ​​më e madhe, e mbushur me gjëra të ndryshme. Po punohet aktivisht për të ndalur djegien, por po përballemi me një temperaturë të lartë, sepse është një hapësirë ​​nëntokësore. Diku rreth 1000m2 është hapësira e djegur. Përveç një kolegu që u ankua për thithjen e tymit, nuk kemi kolegë dhe qytetarë të lënduar më rëndë që banojnë në ndërtesë. Nuk kam prova të plota, janë evakuuar diku më shumë se 60 persona me shkallë, ndërsa të tjerët janë evakuuar nëpër hyrje. Nuk mund t’ua them numrin e saktë”.

Nga Klinika e Toksikologjisë kanë konfirmuar se kanë kërkuar ndihmë 30 persona me simptomat tipike të helmimit nga tymi, ku katër që kanë pasur simptoma më të rënda dhe janë më të moshuar janë mbajtur për trajtim spitalor. Ndërsa nga Klinika e Fëmijëve kanë konfirmuar se janë sjellur 12 fëmijë ku më i vogli është 5 muajsh dhe më i madhi 11 vjeç.

E banorët e kësaj ndërtese ende me trishtim dhe me lotë në sy, treguan se si ka ndodhur kjo dhe sa e vështirë ka qenë për të dalur jashtë ndërtesës në ato moment.

Muadin Nesimi, qytetar

“Kur zbrita në katin e tretë kishte më shumë. E vendosa kështu bluzën dhe zhdrypa në katin e dytë, kur zhdrypa në katin e dytë u ngulfata më shumë dhe në moment, mu kujtua të kthehen prapa dhe kur u ktheva prapa gruaja ime tha, nuk mundemi të dalim prej këtu, nuk ka dalje. U paraqitem te fqinjët të shohim se a janë zgjuar ato dhe rastësisht thanë se duhet të vendosim lecka të lagura në fytyrë. Unë e mora djalin tim 11 vjeçar i cili më tha, babi unë nuk do të marrë frymë deri poshtë, deri sa të zbresim dhe ashtu zbritëm, dolëm. Por, në panik nuk mund të të kujtohet se çfarë të bësh. Kur veç më zbritëm poshtë gjithçka ishte ndryshe por, nuk pash askënd që qëndroi, të gjithë zbritën.”

Osman Iseni, një banor tjetër i kësaj ndërtese ato që i ka përjetuar i shpjegoi me një fjal “trishtim”, mirëpo shqetësim më i madh në ato momente ishin fëmijët e tyre.

Osman Iseni, qytetar

“Kjo ndodhi përnjëher, rast i papritur. U zgjuam nga ora 02:00 e mëngjesit dhe u habitëm, e pamë tymin nga koridori kryesor i zgjuam fëmijët dhe ia, shyqyr Zotit shpëtuam të gjithë. Nuk e di çfarë të them, me të vërtetë. Unë banoj në katin e gjashtë. Të gjitha katet ishin të vështira për të dalur, ishte një tym i zi, i paparë me të vërtetë. Ishte trishtuese, një trishtim i madh, u trishtuan fëmijët. Jo nuk ka t lënduar në familjen time, shyqyr Zotit jo.”

Në vendgjarje kishte edhe banorë të tjerë që thanë se edhe pse nuk munden të bëjnë diçka për ata, të paktën të qëndrojnë afër tyre.

Qytetar

“Kjo tragjedi sot që ndodhi këtu në lagjen Serov, është mërzi për të gjithë ne, do të thotë kemi ardhur në emër të personave me nevoja të vecanta këtë mërzi ta ndajmë bashkarisht me pronarët që i njoh i kam shok, dashamirë dhe së paku me bë lutje për ata sepse nuk po mundem me ndihmu.”

Banorët e kësaj ndërtese thanë se ndërtesa ashtu si ndërtesat e tjera nuk ka shkallë ndihmëse për evakuim mirëpo përsëri falë zjarrfikësve dhe ndihmës së shpejtë që kanë ardhur në kohë kanë shpëtuar.

Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.

Merxhane Iseni /SHENJA/

