(VIDEO) Zhegrova spektakolar, i jep fitoren Lille ndaj Fenerbahces në Ligën e Kampionëve

Lille ka fituar me rezultat 2-1 ndaj Fenerbahces në ndeshjen e parë të rrethit të tretë kualifikues për Ligën e Kampionëve.

Ekipi francez epërsinë e gjeti në minutën e 12-të të takimit me anë të një autogoli të shënuar nga Jayden Oosterëolde.

Me epërsi minimale të tyre përfunduan edhe 45 minutat e para të këtij ballafaqimi.

Në pjesën e dytë, gjiganti turk arriti që të barazojë shifrat në minutën e 79-të me Irfan Can Kahveci i cili shënoi një gol të bukur nga gjuajtja e lirë.

Golin e fitores në këtë takim për Lille e siguroi ylli kosovar Edon Zhegrova, i cili në minutën e 91-të të takimit shënoi për t’i dhënë fitoren e vlefshme ekipit të tij.

EDON ZHEGROVA WITH THE WINNER AGAINST FENERBAHÇE IN STOPPAGE TIME!! 🚀🇽🇰

pic.twitter.com/M1lbo0zFzz

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) August 6, 2024