(VIDEO) VLEN: Presim që Abaz Gjuka të zbulojë nëse paratë e pista po pastrohen përmes nipërve të tij

Deputetja e VLENIT Saranda Imeri Stafai tha se klika kriminale e BDI-së dhe satelitët e saj, Zijadin Sela dhe Menduh Thaçi, do të bëjnë shfaqje për të fshehur tmerrin e tyre nga përballja me drejtësinë. Ajo thotë se Ali Ahmeti, nga komandant Abaz Gjuka, është kthyer ortak me mbretërit e striptizeve dhe bixhozit si dhe nëpërmjet nipërve të tij në mënyra jo të ndershme e ka pasuruar xhepin e tij.

“Nipi i Ahmetit, Drini, u bë i njohur për opinionin në qershor të vitit 2023 pas aferës “Soravia”, kur si një 24-vjeçarë bleu qendrën tregtare prej 13,000 m² në qendër të Shkupit për një shumë marramendëse prej 20 milionë eurosh. Bëhet fjalë për një skemë transaksionesh financiare të dyshimta që po hetohet nga Prokuroria Publike për Krim të Organizuar, e cila, ndër të tjera, ka kërkuar ndihmë juridike ndërkombëtare madje edhe nga autoritetet amerikane. Nga frika se janë kapur në flagrancë 100 në 0, nipi i Ahmetit u tërhoq nga firma famoze “Thor Industry” në prag të fushatës zgjedhore, më 13 mars 2024”.



Imeri më tej thotë se kompania e nipit të Ahmetit është marrë nga kompania e mbretit të strip klubeve në Dallas, Nik Nazar Mehmeti, me emrin “Texas American International Holdings”. Pikërisht ai, në korrik të vitit 2023, themeloi një kompani me kapital prej 3 milionë eurosh, me emrin “American Investment Group DOOEL”, e regjistruar në të njëjtën adresë me “Thor Industries”. Kjo kompani më 31 korrik të vitit 2023, menjëherë pas regjistrimit, i transferoi një hua prej 3 milionë eurosh kompanisë “Thor Industries” të Drin Ahmetit, pa përcaktuar qëllimin e kësaj huaje, thotë ajo.

“Presim që sot Abaz Gjuka të zbulojë nëse paratë nga bizneset e pista dhe tenderët kriminalë po pastrohen përmes nipërve të tij? Prokuroria Publike po heton një seri furnizimesh afaristesh që ka fituar Drin Ahmeti në ESM, ELEM, NP Komunalec Kërçovë, si dhe dokumentacione nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, nga Fondi për Inovacione, MPB, Kapiteneria e Porteve, Ministria e Ekonomisë dhe Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë. Të mos harrojmë edhe nipin tjetër të Abaz Gjukës, Besian Ahmetin, i cili është përfshirë në marrëveshje të dyshimta në shtet”.



Mezi presim që klika kriminale e BDI-së të përballet me anëtarësinë dhe simpatizantët e tyre. Do të shohim si do t’i bindin ata që të mbrojnë krimet milionëshe me të cilat janë pasuruar Ahmeti, Grubi, Kreshniku, Bujari, Ejupi, Përaparimi, Musa dhe familjarët e tyre, tha Imeri.

Medina Ajeti Ali

