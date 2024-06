(VIDEO) Verifikohen mandatet e tetë deputetëve që vijnë në vend të Mickoskit dhe ministrave

Me 76 vota “pro” dhe pa asnjë “kundër” apo “abstenim”, deputetët në seancën e sotme plenare verifikuan mandatet e tetë të zgjedhurve të rinj që vijnë në pozitat e kryeministrit Hristijan Mickoski dhe disa ministrave të sapozgjedhur në Qeveria. Dragan Nedeljkoviq nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE në Njësinë Zgjedhore 1 zëvendëson kryeministrin Hristijan Mickoski në Kuvend, Velika Stojkova-Serafimovska nga koalicioni VMRO do të zërë vendin e Gordana Dimitrieska-Koçoska, e cila tani është edhe Ministre e Financave nga DPMNE poashtu në njësinë e parë zgjedhore.

Dy deputetë të rinj nga NJZ 1 janë kryetari aktual i Unionit të Forcave të Reja (UFR) të VMRO-DPMNE-së, Sergej Popov dhe Feride Haxhiu nga koalicioni “VLEN”. Popov do të vijë në vendin e ministrit pa portofol Ljupço Dimovski, ndërsa Haxhiu vendin e Izet Mexhitit, i cili tani është ministër i Mjedisit jetësor. Ministri i Mbrojtjes dhe deputeti i djeshëm Vlado Misajsovski do të zëvendësohet nga Diana Ilievska nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE në Njësinë Zgjedhore 2, ndërsa ministrn e Marrëdhënieve ndërmjet Komuniteteve Ivan Stoiljkoviq do ta zëvendësojë Emilia Angelovën, po ashtu nga njësia e dytë. Vesna Gjorgjieva nga koalicioni VMRO-DPMNE në njësinë e katërt zgjedhore është deputetja që zëvendëson ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikoloski. Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani, zëvendësohet nga Kaltrina Haxhiu nga koalicioni “VLEN” në zonën 6.

Para se të ishin në seancë plenare, emrat e tetë deputetëve të rinj i përcaktoi Komisioni Parlamentar për Rregullore dhe Çështje të Imuniteti, i cili, miratoi raportin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) me propozim për të verifikuar mandatin e deputetëve të zgjedhur nga lista e kandidatëve. /SHENJA/

