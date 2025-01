(VIDEO) Shkupi tri ditë radhazi i pari në Europë për ndotje, masa për Strumicën

Për të tretën ditë me radhë, Shkupi vazhdon të jetë qyteti më i ndotur në Europë. Me indeks që kalon shumë fishin e kufirit, ajri në Shkup këto ditë është futur në kategorinë e kuqe, përkatësisht në kategorinë e ajrit të “pashëndetshëm”. Sipas platformës që mat cilësinë e ajrit në gjithë botën në kohë reale, IQ AIR, ndotësit kryesor në Shkup janë grimcat PM 2,5, koncentrimi i të cilave është 84,4 mikrogramë për metër kub, si dhe grimcat PM 10, të cilat janë me koncentrim prej 152,2 mikrogramë për metër kub.

Niveli më i lartë i ndotjes është regjistruar në Qendër, Lisiçe, Gazi Babë dhe Kisella Vodë. Përpos Shkupit, ndotje e lartë e ajrit ditëve të fundit është regjistruar edhe në vende të tjera të shtetit, si Miladinovc, Kumanovë, Tetovë, Gostivar, Kërçovë. Ndërkaq, Strumica vazhdon të jetë qyteti më i ndotur në vend, ku niveli i ndotjes së ajrit sot kategorizohet në grupin “shumë i pashëndetshëm”.

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se në Strumicë gjatë dy ditëve të njëpasnjëshme, është tejkaluar pragu i alarminit për grimcat suspenduese me madhësi deri në 10 mikrometra. Në këtë drejtim, ministria ka marrë masa kundër ndotjes në këtë qytet.

Ministria e Ekologjisë

“Intensifikimi i inspektimeve të jashtëzakonshme në instalacione me A-Leje Ekologjike të Integruar. Intensifikimi i inspektimeve të jashtëzakonshme në terren për kontrollin e instalacioneve me B-Leje Ekologjike të Integruar, si dhe Elaborate. Instalacionet me monitorim të vazhdueshëm të mundësojnë akses publik të të dhënave nga matjet. Intensifikimi i kontrollit të jashtëzakonshëm të funksionimit teknik të makinave, sidomos atyre me naftë dhe makinave të pa regjistruara. Intensifikimi i kontrollit të jashtëzakonshëm në kantieret e ndërtimit”.

Po ashtu, ministria rekomandon që, të gjithë subjektet juridike të lirojnë nga puna gratë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç, si dhe personat me astmë kronike, ata që kanë pasur infarkt miokardik ose goditje në tru, të gjithë subjektet juridike të riorganizojnë orarin e punës dhe personat që punojnë në natyrë të punojnë nga ora 11:00 deri në 17:00 si dhe rekomandohet të mos organizohen gara sportive dhe aktivitete kulturore në natyrë.

