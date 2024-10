(VIDEO) Shkupi me transportin publik më të keq në Europë

Kryeqyteti ynë është në listën e kryeqyteteve evropiane, qytetarët e të cilëve u deklaruan si më të pakënaqurit me shërbimet e transportit publik. Shkupi është pothuajse në fund të listës me 35 qytete, shkruan Euronews në analizën “Transporti publik: Cili është qyteti më i mirë dhe më i keq në Evropë”. Sipas analizës, qytetarët që jetojnë në qytete nga Evropa veriore dhe perëndimore raportuan kënaqësi më të lartë me transportin publik, ndërsa ata nga qendrat urbane në Evropën Jugore dhe Lindore treguan shkallë më të ulët të kënaqësisë. Transporti publik ka një ndikim të madh në kënaqësinë e përgjithshme të qytetarëve në qytetin ku jetojnë.

Sipas raportit të Komisionit Evropian, shtatë deri në 10 banorë në Evropë janë përgjithësisht të kënaqur me transportin publik. Në Shkup, 47 për qind e banorëve janë të kënaqur me transportin publik. Qytetarët e Romës, Tiranës, Podgoricës, Beogradit dhe Nikosias janë më të pakënaqur se qytetarët e Shkupit. Por në Shkup nuk ka mundësi të tjera për transport përveç autobusit publik. Kënaqësinë më të madhe me transportin publik e kanë shprehur qytetarët e Vjenës me 91 për qind. Pasojnë qytetarët e Helsinkit me 89 për qind dhe Oslo me 88 për qind. Sa i përket sigurisë së transportit publik në kryeqytetet evropiane, Shkupi është sërish pothuajse në fund të listës, përkatësisht 62 për qind e banorëve mendojnë se transporti publik është i sigurt. Roma është sërish në vendin e fundit, me më pak se gjysma e popullsisë atje që besojnë se transporti publik është i sigurt. Banorët e Pragës dhanë vlerësimet më të larta për sigurinë e transportit publik me 93 për qind.

Faktorët që ndikojnë në vlerësimin e kënaqësisë së qytetarëve janë disponueshmëria, shpejtësia, siguria dhe besimi në transportin publik. /SHENJA/

