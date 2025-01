(VIDEO) Rritet shporta e konsumit, për të kaluar muajin nevojiten 63.252 denarë

Shporta minimale sindikale për 1 vit është rritur për 6 089 denarë apo 10,65% njoftoi kryetari I lidhjes së sindikatave të RMV-së Sllobodan Trendafilov. Ai thotë se shporta minimale sindikale për muajin janar 2025 është 63.252 denarë , ndërsa krahasuar me muajin e kaluar është rritur për 391 denarë. Me banesë me qira prej 60 metra katrorë për muajin janar shporta minimale sindikale është 78 627 denarë.

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE TË RMV-SË

“Ajo që është për tu shqetësuar është se pjesa e ushqimit dhe pijeve, kryesisht vlera e tyre në vend që të zvogëlohet më së paku për 10%, përqindje që tregtarët e pandërgjegjshëm premtuan që do t’i zvogëlojnë për t’i ndihmuar qytetarët për festa është rritur për të gjitha 63 priduktet ushqimore që I ka përllogaritur Lidhja e Sindikatave në shportën minimale për 123 denarë. Është shqetësuese ajo që nga janari I vitit të kaluar deri tani, pra për 12 muaj shporta minimale sindikale në pjesën e ushqimit dhe pijeve është rritur për 10.43% ”.

Trendafilov vlerëson se inflacioni në vend është mbi 10%, sipas rezultateve të shportës minimale të sindikatës, dhe jo 3.5%. Ai thotë se çmimet e produkteve u ulën në mënyrë fiktive, dhe tregtarët u pasuruan në kurriz të qytetarëve.

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE TË RMV-SË

“Tregtarët janë të pangopur sepse shfytëzuan çdo mundësi për tu pasuruar më tej. Ajo që tani po premtojnë se do t’i mbajno ato çmime të produkteve bazë në muajt e ardhshëm është një mashtrim në mënyrë që mos ti’ ulin çmimet e produkteve të cilat po bien në bursat botërore. Sipas analizave të gazetarëve, vitin e kaluar çmimi i drithërave është ulur për 13,6%, ndërsa për këtë muaj çmimi i bukës është ulur për vetëm një denarë nga 33 në 32 denarë, nuk ka ulje të çmimit të miellit, makaronave, kripës, vajit, uthullës, kafes turke, qumësht, gjalpit , gjizës etj””.

Qeveria duhet të rrisë pagën minimale dhe të sjellë masa pa i diskutuar me tregtarët, nëse vërtet dëshiron tu del në ndihmë qytetarëve, tha Trendafilov.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

