(VIDEO) Qeveria ka përcaktuar produktet për “shportën e vitit të ri”

Kryeminstri i vendit, Hristijan Mickoski, ka deklaruar se tashmë janë përcaktuar produktet që do të përfshihen në shportën e Vitit të Ri. Sipas tij, shporta e vjeshtës ka dhënë rezultate. Qytetarët mund t’i ndjejnë efektet, ndërsa këtë e konfirmojnë edhe numrat. Ai më tej shtoi se inflacioni është ulur për një përqindë, ndërsa me këtë qytetarët sipas Mickoskit, do të kursejnë 1300 denarë. Mickoski sqaroi se është realizuar komunikim me odat, është përcaktuar lista e produkteve e artikujve para Vitit të Ri, ndërsa janë përcaktuar edhe çmimet.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT

“Punojmë dhe kjo shihet nga raportet e publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave. Më vjen keq që u kritikua nga opozita, por numrat janë të pamëshirshme. Efektet nga masa qytetarët mund t’i ndjejnë dhe shihet në numrat, tetori ka ulje, nuk ka më inflacion, por ka deflacion prej -0,7 dhe ka qenë 0,3 për qind në shtator në krahasim me gushtin. Tani kemi një për qind më pak, që është një kursim prej 1.000 deri në 1.300 denarë, por kjo nuk mjafton, do të vazhdojmë të punojmë”.

Mickoski tha se ata si qeveri nuk mund të bëjnë gjithçka menjëherë dhe brenda natës, por siç tha, është e rëndësishme të shihet që po punojnë. Qytetarët të kuptojnë se ka një brez politikanë që duan të punojnë, për muajin e pestë po bëjmë gjithçka për të bërë që jeta e qytetarët të jetë më e mirë”, theksoi më tej Mickoski.

Samir Mustafa /SHENJA/

