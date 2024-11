(VIDEO) Prokuroria po heton për diplomën e drejtorit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare

Prokuroria ka hapur lëndë kundër drejtorit të ri të Agjencisë për Siguri Nacionale, pas një padie anonime për shkak të dokumenteve të falsifikimit. Prokuroria ka konfirmuar se ata kanë marrë një kallëzim penal anonime me akuzat se Bojan Hristovski, drejtori i Agjencisë për Siguri Nacionale, ka paraqitur një dokument të rremë për të përmbushur kushtet dhe të emërohet drejtor i Shërbimit Sekret. Aplikacioni i referohet çertifikatës së TEOFEL për njohje të anglishtes të Hristovskit nga Shkolla Bullgare “Julia”, ndërsa çertifikatat “Julia”, gjyqësorio i RMV-së i ka shpallur të falsifikuara.

PROKURORIA

“Gjatë ditës së djeshme është pranuar kallëzim penal nga një aplikant anonim, pas së cilës u hapën dispozitat ligjore dhe u caktuan prokurorit për të ndjekur këtë çështje”.

Ky është hetimi i parë i prokurorisë për Hristovskin dhe emërimin e tij me dyshim se ai nuk plotëson më shumë kushte për pozicionin më të lartë të sigurisë në vend. Fillimisht, prokuroria tha se do të presë vendimin e Komisionit Anti –Korrupsion dhe se po ashtu edhe kryeministri Mickoski është në pritje të po të atij vendimi. Ndërkaq, nga Komisionin antikorrupsion, thanë se nuk ka asnjë autoritet dhe mekanizma juridikë për veprime hetimore dhe theksuan se mund të bëjë hetimet në përputhje me kompetencat ligjore.

Nndërkohë, udhëheqësi i opozitës Venko Filipce, në Kuvend tregoi dokumente në të cilat, sipas tij, shihet që Hristovski nuk plotëson kërkesën kryesore për postin, pra siç e vlerëson ai, nuk ka përvojë 5-vjeçare të pozitave udhëheqëse në institucionet e sigurisë. Filipçe tha gjithashtu se drejtori i Agjencisë për Siguri Nacionale duhet të pushohet nga puna. Anida Murati /SHENJA/

