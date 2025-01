(VIDEO) Programimi kompjuterik paguhet më së shumti në RMV

Rroga mesatare mujore më e lartë në Maqedoninë e Veriut është në sektorin Programimi kompjuterik . Ata që punojnë në këtë sektorë marrin mesatarisht pagë neto prej 97 mijë e 404 denarëve në muaj. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave, profesioni I dytë që vjen në radhë për pagë më të lartë është Veprimtaritë e tjera profesionale, shkencore dhe teknike me 66 mijë e 281 denarë në muaj. Hulumtimi dhe zhvillimi shkencor merr pagë mesatare prej 62 mijë e 885 denarë, ndërsa ata që punojnë te Prodhimi I produkteve bazë farmaceutike marrin pagë mesatare neto prej 61 mijë e 750 denarë .

Rroga më e ulët në Maqedoninë e Veriut është në sektorin Veprimtari e sigurisë dhe të hetimit –23 mijë e 234 denarë. Pak paguhet edhe Peshkimi dhe akuakultura –26 mijë e 360 denarë. Pastaj vijnë Shërbime lidhur me mirëmbajtjen e ndërtesave – 26 mijë e 446 denarë, Prodhimi i koksit me 27 mijë e 769 denarë, Prodhimi i lëkurës – 27 mijë e 969 denarë, Prodhimi i veshjeve –28 mijë e 339 denarë.

Në Maqedoninë e Veriut rroga mesatare neto mujore është 42 134 denarë dhe në krahasim me vitin e kaluar është regjistruar rritje e rrogës mesatare për 8.5 përqind, ndërsa rritja më e madhe kishte ndodhur në arte me 11.5 %, informimi me 10.7 % dhe arsim me 10.6 %. /SHENJA/

