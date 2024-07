(VIDEO) Policia e Tetovës ia rikujton qytetarëve se për të shtëna me armë zjarri dënohen deri në 5 vite burg

Nëse në një dasmëm apo ahengë tjerët familjarë në Tetovë, ka të shtëna me armë zjarri, si dhe organizim i pa autorizuar me fishekzjarrë, mund të dënohesh me burgë nga 1 deri në 5 vjetë, ose dënim me para nga 100 deri në 250 euro. Kështu infromojnë nga Sekotori për Punë të Brendshme-Tetovë.

“Varësisht nga pasojat, të shtënat me armë mund të përbëjnë edhe vepër penale si ‘shkaktim i rrezikut të përgjithshëm’ për të cilin është paraparë dënim me burg prej një deri në pesë vjet sipas nenit 288 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Sektori i punëve të brendshme-Tetovë rikujton qytetarët se të shtënat me armë janë në kundërshtim me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike dhe se gjoba për këtë lloj kundërvajtjeje sipas nenit 31 sillet nga 100 deri në 250 euro, në kundër vlerë të denarit.

Në ldhje me këtë fenomen që tani më është bërë praktitë, apele të ngjajshme çdo ditë e më shumë vijnë edhe në rrjetet sociale, ku qyetarë të shumtë me anë të fotografive denoncojnë raste të shumta, ku plumat e armëve të zjarrit përfundojnë gjithkund, gjë që shkakton rrezik tejet të lartë për qytetarët.

