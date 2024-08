(VIDEO) Pagat në arsim, LSDM nesër mbledh mësuesit para ministrisë, reagon VMRO-ja

Një ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, LSDM organizon të dielën tubim të mësuesëve para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Të pakënaqur nga zhvillimi i ngjarjeve dhe deklaratat e ministres së Arsimit, se rritjen e premtuar të pagave, mësuesit do ta marin në mars të vitti të ardhshëm dhe jo në vjeshtë, LSDM thotë se organizon tubim të mësuesëve.

“Para fillimit të vitit shkollor, është e qartë se Mickoski dhe Janevska nuk kanë koncept, dhe as plan të qartë për zhvillimin dhe përmirësimin e arsimit. Ata e shkelën plotësisht premtimin për rritjen e pagave të mësimdhënësve. Çdo ditë dëgjojmë disa arsyetime, kurse e vërteta është se pushteti i VMRO-së nuk dëshiron rritjen e pagave për 12% nga shtatori. Me LSDM-në, mësuesit çdo fillim viti shkollor e nisnin me paga më të larta”, deklaroi deputetja e LSDM-së, Daniella Nikollova.

Për këtë paralajmërim të LSDM-së, ka reaguar partia maqedonase në pushtet, VMRO.

“LSD dhe BDI po kryejnë keqpërdorim brutal ndaj mësimdhënësve, duke organizuar protestë partiake. Qeveria e cila vononte me pagat dhe manipulonte se i rrit ato, pa e përmendur inflacionin e lartë i cili i ka marrë paratë e qytetarëve, por edhe të mësimdhënësve. 7 vite LSD mundeshte të realizoj rritje të pagave sa të donte, por nuk e bënë, sepse qëllimi asnjëherë nuk ka qenë i tillë”, tha deputet i VMRO-DPMNE-së, Sergej Popov.

Nën slloganin, “Nuk ka arsyetime, rritni pagat”, Komisioni i Arsimti të LSDM-së, të dielën me fillim nga ora 11:30 organizon tubim të mësimdhënësve. I bëjnë thirrje të gjithë mësuesëve pa dallim përcaktimit politik, të marrin pjesë në tubim.

Paraprakisht ministrja e Arsimit Vesna Janevska ka thënë se mësuesit nuk do të marrin paga më të mëdha për 12% në shtator, por nga muaji mars i vitit që vjen. Fajin për këtë ajo e hodhi tek pushteti i kaluar të cilët sipas ministres kishin lënë buxhet të zbrazët dhe i kishin planifikuar mjetet gabimisht.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/



MARKETING