(VIDEO) Osman Kadriu: Po mbivotohemi në kushtetuese për çështjet nacionale shqiptare

Nëse Gjykata Kushtetuese abrogon edhe dispozitën për emërtimin ‘Gjuha shqipe’, atëherë vjen në shprehje mosekzistenca e ligjit me të cilin identifikohen shqiptarët. Kështu u shpreh gjykatësi kushtetues Osman Kadriu, për Tv Shenja. Ai edhe një herë theksoi se kontestohen 18 dispozita dhe jo vetëm 3 siç është përfolur gjithë kohës në opinion.

Osman Kadriu, gjykatës kushtetues

“Ajo që është më e rëndësishme dhe çka duhet të dihet edhe për shqiptarët në veçanti me qenëse Ligji i dedikohet gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në nivel të shtetit. Kontestohet edhe emërtimi i termit gjuha shqipe në Ligjin në fjalë. Nëse ndodh që Gjykata Kushtetuese ta abrogon edhe dispozitën e cila flet për gjuhën shqipe atëherë me të drejtë parashtrohet pytja se vallë a kemi ligj për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare ose një ligj i tillë nuk do të ekzistoj”.

Gjykatësi Kadriu pyet se Kushtetuesja e vetëdijshme se nuk mund ta abrogoj tërë ligjin, por vetëm disa dispozita, çfarë do të ndodh me pjesën tjetër të ligjit dhe a do të mund ajo ta siguroj zbatimin e shqipes?

Osman Kadriu, gjykatës kushtetues

“Edhe vetë Gjykata Kushtetuese është e vetdijshme se nuk mund të abrogohet tërë ligji, por mund të abrogohen disa dispozita, por problemi qëndron në atë se edhe nëse abrogohen disa dispozita, parashtrohet pyetja çka do të ndodh me pjesën tjetër të ligjit që do të ngel në fuqi. Vallë a do të mundet ajo pjesë të zbatohet, që përsëri të sigurohet zbatimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ose një mundësi e tillë nuk do të ndodh?”

Kadriu theksoi se Parlamenti e ka fjalën e fundit që të ndërmerr masat juridike dhe politike për ta siguruar gjuhën shqipe. Ndërsa për bojkotin e paralajëmruar të tij dhe kolegut të tij shqiptarë në seancën e Kushtetueses për Ligjine Gjuhëve, ai u shpreh se këtë vendim e kanë marrë pasi që për çështjet nacionale shqiptare mbivotohemi.

Emine Ismaili /SHENJA/

